Кібератаки Росії посилились: у СБУ розповіли про успіхи України у кіберборотьбі
Служба безпеки України зафіксувала зростання кібератак під час посилення концентрації військ Росії на кордонах з Україною. Однак українським кіберзахисникам вдалось протидіяти атакам.
Джерело:"Інитерфакс-Україна"
Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Таку інформацію він повідомив під час форуму "Україна 30. Безпека країни" у четвер, 13 травня.
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Досягнення кібербезпеки України
За його словами, за 2021 рік СБУ запобігла понад 600 кібератак і кіберінцидентів. Однак Вітюк наголосив, що на 1 кібератака може спричинити непоправної шкоди.
Він також запевнив, наразі проводиться активна робота в нормативно-правовому руслі, яка дозволить "створити чітку дорожню карту". Зокрема, персоніфікувати відповідальність за такого роду злочини.
Як працює український кіберзахист
Вітюк підкреслив високий рівень взаємодії всіх служб країни у боротьбі з кіберзагрозами. На його думку, Україні вдалося налагодити системну роботу з протидії кіберзагрозам з фінансового та матеріального забезпечення. Також він відзначив, що є належна підготовка кадрів.
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