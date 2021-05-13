Служба безопасности Украины зафиксировала рост кибератак при усилении концентрации войск России на границах с Украиной. Однако украинским киберзащитникам удалось противодействовать атакам.

Об этом рассказал начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Такую информацию он сообщил во время форума "Украина 30. Безопасность страны" в четверг, 13 мая.

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Достижения кибербезопасности Украины

По его словам, за 2021 год СБУ предотвратила более 600 кибератак и киберинцидентов. Однако Витюк отметил, что даже 1 кибератака может повлечь непоправимый ущерб.

Он также заверил, сейчас проводится активная работа в нормативно-правовом русле, которая позволит "создать четкую дорожную карту". В частности, персонифицировать ответственность за такого рода преступления.

Обратите внимание! В США подтвердили, что ответственными за кибератаку на сеть Colonial Pipeline являются российские хакеры DarkSide. Однако россияне отрицают свою причастность к кибератаке.

Как работает украинская киберзащита

Витюк отметил высокий уровень взаимодействия всех служб страны в борьбе с киберугрозами. По его мнению, Украине удалось наладить системную работу по противодействию киберугрозам для финансового и материального обеспечения. Также он отметил, что есть надлежащая подготовка кадров.