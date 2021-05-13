Кибератаки России усилились: в СБУ рассказали об успехах Украины в киберборьбе
Служба безопасности Украины зафиксировала рост кибератак при усилении концентрации войск России на границах с Украиной. Однако украинским киберзащитникам удалось противодействовать атакам.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Об этом рассказал начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Такую информацию он сообщил во время форума "Украина 30. Безопасность страны" в четверг, 13 мая.
Актуально Зеленский посетил презентацию Киберцентра UA30: он будет заниматься киберзащитой госучреждений
Достижения кибербезопасности Украины
По его словам, за 2021 год СБУ предотвратила более 600 кибератак и киберинцидентов. Однако Витюк отметил, что даже 1 кибератака может повлечь непоправимый ущерб.
Он также заверил, сейчас проводится активная работа в нормативно-правовом русле, которая позволит "создать четкую дорожную карту". В частности, персонифицировать ответственность за такого рода преступления.
Как работает украинская киберзащита
Витюк отметил высокий уровень взаимодействия всех служб страны в борьбе с киберугрозами. По его мнению, Украине удалось наладить системную работу по противодействию киберугрозам для финансового и материального обеспечения. Также он отметил, что есть надлежащая подготовка кадров.
Поделиться новостью