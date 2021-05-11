Россия категорически отвергла свою причастность к кибератакам на американцев. Более того, обвинила США в нежелании сотрудничать в сфере кибербезопасности.

Так прокомментировал скандал вокруг трубопроводной компании Colonial Pipeline пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Это произошло 10 мая – после слов резких слов Джо Байдена в сторону Кремля.

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Скандал вокруг кибератаки на Colonial Pipeline: позиции США и России

Белый дом обвиняет Кремль в причастности к хакерской атаке на трубопровод компании Colonial Pipeline. Джо Байден сказал, что сейчас нет под тверждений вины именно россиян, но расследование ситуации продолжается.

"Есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России", – подчеркнул при этом Байден. И Кремль в любом случае имеет "часть ответственности за то, чтобы с этим разобраться".

Журналисты попросили представителя Путина прокомментировать эти слова и в целом обвинения в сторону России. И Дмитрий Песков сказал то, что практически всегда говорит в подобных ситуациях:

"Россия не имеет к этому никакого отношения".

Более того, Песков обвинил США, что те "отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".

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