В Кремле открестились от кибератаки на трубопроводы в США
Россия категорически отвергла свою причастность к кибератакам на американцев. Более того, обвинила США в нежелании сотрудничать в сфере кибербезопасности.
Источник:ТАСС
Так прокомментировал скандал вокруг трубопроводной компании Colonial Pipeline пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Это произошло 10 мая – после слов резких слов Джо Байдена в сторону Кремля.
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Скандал вокруг кибератаки на Colonial Pipeline: позиции США и России
Белый дом обвиняет Кремль в причастности к хакерской атаке на трубопровод компании Colonial Pipeline. Джо Байден сказал, что сейчас нет подтверждений вины именно россиян, но расследование ситуации продолжается.
- "Есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России", – подчеркнул при этом Байден. И Кремль в любом случае имеет "часть ответственности за то, чтобы с этим разобраться".
Журналисты попросили представителя Путина прокомментировать эти слова и в целом обвинения в сторону России. И Дмитрий Песков сказал то, что практически всегда говорит в подобных ситуациях:
- "Россия не имеет к этому никакого отношения".
Более того, Песков обвинил США, что те "отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности".
Что следует знать о хакерской атаке на Colonial Pipeline
- Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, заблокировали компьютеры, а затем стали требовать деньги.
- 7 мая Colonial Pipeline остановила работу топливопровода. Американские СМИ почти сразу сообщили, что к атаке причастны хакеры из DarkSide, среди которых и россияне.
- Из-за угрозы нацбезопасности в США объявили режим чрезвычайной ситуации. Работу трубопровода по состоянию на начало суток 11 мая так и не восстановили.
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