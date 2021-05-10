К хакерской атаке на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline может быть причастно российское государство. Речь идет о преступной группировке DarkSide.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, где не говорят на русском языке. Стоит заметить, что кибератака заставила Белый дом сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям.

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По данным NBC News, Несмотря на то, что российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", многие признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.

Из-за кибератаки оператор был вынужден отключить часть своих систем.

Справка. Colonial Pipeline является крупнейшей трубопроводной системой нефтеперерабатывающих продуктов в США. Она прокачивает более 100 миллионов галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, которое используют на Восточном побережье.

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