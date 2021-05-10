К хакерской атаке на крупнейший трубопровод США может быть причастна Россия, – СМИ
К хакерской атаке на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline может быть причастно российское государство. Речь идет о преступной группировке DarkSide.
Источник:CNN
По словам бывшего высокопоставленного чиновника, атаки DarkSide обычно нацелены на страны, где не говорят на русском языке. Стоит заметить, что кибератака заставила Белый дом сформировать межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям.
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По данным NBC News, Несмотря на то, что российские хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", многие признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства.
Из-за кибератаки оператор был вынужден отключить часть своих систем.
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Кибератака на трубопровод в США: что известно
- В США хакеры атаковали системы одного из крупнейших трубопроводных операторов Colonial Pipeline Company. Из-за этого возник риск сбоя поставок топлива в 13 штатов.
- Из-за атаки власти США решили объявить режим чрезвычайного положения в стране.
- Сейчас Colonial Pipeline работает над возобновлением операций и наняла фирму по кибербезопасности для проведения расследования.
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