Власти США решили объявить режим чрезвычайного положения в стране. Причиной этого была хакерская атака на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов.

Речь идет об операторе Colonial Pipeline Company, который обеспечивает топливом 50 миллионов американцев.

Важно Кибератака остановила работу крупнейшей трубопроводной системы США

Для чего ввели чрезвычайное положение

Дело в том, что оператор был вынужден отключить часть своих систем из-за хакерских атак. А чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.

Это важно, ведь Colonial Pipeline Company прокачивает по своей системе более 100 миллионов галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 миллионов американцев.

Что известно о хакерской атаке на Colonial Pipeline Company

Компания заявила о хакерской атаке 8 мая с использованием программы-вымогателя. Обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Интересно! Ransomware – программа-вымогатель, программа-шантажист — это тип вредоносной программы, который преступники устанавливают на ваших компьютерах. Программы, требующие выкуп, предоставляют преступникам возможность удаленно заблокировать ваш компьютер.

Сейчас Colonial Pipeline Company работает над возобновлением операций и наняла стороннюю фирму по кибербезопасности для проведения расследования.