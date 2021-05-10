Хакерская атака на крупнейший трубопровод: в США были вынуждены объявить чрезвычайное положение
Власти США решили объявить режим чрезвычайного положения в стране. Причиной этого была хакерская атака на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов.
Источник:BBC
Речь идет об операторе Colonial Pipeline Company, который обеспечивает топливом 50 миллионов американцев.
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Для чего ввели чрезвычайное положение
Дело в том, что оператор был вынужден отключить часть своих систем из-за хакерских атак. А чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.
Это важно, ведь Colonial Pipeline Company прокачивает по своей системе более 100 миллионов галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего топлива, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 миллионов американцев.
Что известно о хакерской атаке на Colonial Pipeline Company
Компания заявила о хакерской атаке 8 мая с использованием программы-вымогателя. Обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.
Сейчас Colonial Pipeline Company работает над возобновлением операций и наняла стороннюю фирму по кибербезопасности для проведения расследования.
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