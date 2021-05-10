Хакерська атака на найбільший трубопровід: у США були змушені оголосити надзвичайний стан
Влада США вирішила оголосити режим надзвичайного стану в країні. Причиною цього була хакерська атака на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів.
Джерело:BBC
Мовиться про оператора Colonial Pipeline Company, який забезпечує паливом 50 мільйонів американців.
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Для чого запровадили надзвичайний стан
Річ у тім, що оператор був змушений відключити частину своїх систем через хакерські атаки. Натомість надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.
Це важливо, адже Colonial Pipeline Company прокачує по своїй системі понад 100 мільйонів галонів палива на добу, а це становить 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 мільйонів американців.
Що відомо про хакерську атаку на Colonial Pipeline Company
Компанія заявила про хакерську атаку 8 травня з використанням програми-вимагача. Зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.
Наразі Colonial Pipeline Company працює над відновленням операцій і найняла сторонню фірму з кібербезпеки для проведення розслідування.
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