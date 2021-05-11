Росія категорично відкинула свою причетність до кібератаки на американців. Ба більше, звинуватила США у небажанні співпрацювати у сфері кібербезпеки.

Так прокоментував скандал навколо трубопровідної компанії Colonial Pipeline прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Це сталося 10 травня – після слів різких слів Джо Байдена у бік Кремля.

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Скандал навколо кібератаки на Colonial Pipeline: позиції США й Росії

Білий дім звинувачує Кремль у причетності до хакерської атаки на трубопровід компанії Colonial Pipeline. Джо Байден сказав, що наразі немає підтверджень провини саме росіян, але розслідування ситуації триває.

"Є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії", – наголосив при цьому Байден. І Кремль у будь-якому випадку має "частину відповідальності за те, щоб із цим розібратися".

Журналісти попросили речника Путіна прокоментувати ці слова та загалом звинувачення у бік Росії. І Дмитро Пєсков сказав те, що практично завжди й каже у подібних ситуаціях:

“Росія не має до цього жодного стосунку".

Ба більше, Пєсков звинуватив США, що ті "відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинностю".

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