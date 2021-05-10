Глава Білого дому Джо Байден має намір таки зустрітись з російським президентом Володимиром Путіним. Цю заяву американський президент зробив у зв'язку з хакерською атакою на трубопровід Colonial Pipeline Company.

Заяву Байдена транслювали на офіційній сторінці Білого дому у твітері. Президент зауважив, що поки підтверджень того, що за атакою стоять саме росіяни – нема.

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Байден має намір зустрітись з Путіним

Я буду зустрічатися з президентом Путіним. Поки що немає даних від наших працівників розвідки, щоб Росія брала участь в цьому, хоча є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії,

– сказав Байден.

Хакерську атаку на трубопровід розслідує ФБР

Зазначимо, що в США атакували найбільший в країні трубопровід Colonial Pipeline Company. Через загрозу нацбезпеці у Штатах оголосили надзвичайний стан. Робота трубопроводу все ще не відновлена.

Згідно з розслідуванням ФБР, за атакою стоїть група DarkSide. Їхньою метою було вимагання грошей.

Зверніть увагу! Раніше Байден заявив, що у червні 2021 року поїде у Європу, де здійснить низку важливих візитів. У цьому ж турне Байден планує побачитися і з главою Кремля Володимиром Путіним.