Джо Байден заявил, что встретится с Владимиром Путиным
Глава Белого дома Джо Байден намерен таки встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Это заявление американский президент сделал в связи с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline Company.
Источник:твитер Белого Дома
Заявление Байдена транслировали на официальной странице Белого дома в Твиттере. Президент отметил, что пока подтверждений того, что за атакой стоят именно россияне – нет.
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Байден намерен встретиться с Путиным
Я буду встречаться с президентом Путиным. Пока нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России,
– сказал Байден.
Хакерскую атаку на трубопровод расследует ФБР
Отметим, что в США атаковали крупнейший в стране трубопровод Colonial Pipeline Company. Из-за угрозы нацбезопасности в Штатах объявили чрезвычайное положение. Работа трубопровода все еще не восстановлена.
Согласно расследованию ФБР, за атакой стоит группа DarkSide. Их целью было вымогательство денег.
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