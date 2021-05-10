Глава Белого дома Джо Байден намерен таки встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Это заявление американский президент сделал в связи с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline Company.

Заявление Байдена транслировали на официальной странице Белого дома в Твиттере. Президент отметил, что пока подтверждений того, что за атакой стоят именно россияне – нет.

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Байден намерен встретиться с Путиным

Я буду встречаться с президентом Путиным. Пока нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России,

– сказал Байден.

Хакерскую атаку на трубопровод расследует ФБР

Отметим, что в США атаковали крупнейший в стране трубопровод Colonial Pipeline Company. Из-за угрозы нацбезопасности в Штатах объявили чрезвычайное положение. Работа трубопровода все еще не восстановлена.

Согласно расследованию ФБР, за атакой стоит группа DarkSide. Их целью было вымогательство денег.

Обратите внимание! Ранее Байден заявил, что в июне 2021 года поедет в Европу, где совершит ряд важных визитов. В этом же турне Байден планирует увидеться и с главой Кремля Владимиром Путиным.