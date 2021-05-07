Президент США Джо Байден заявил, что российские войска у границы Украины не влияют на его желание встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Вероятно, для этого есть и другие причины.

Детали от Байдена

Президент подчеркнул, что ранее российских войск у границы Украины было больше. Теперь Москва начала стаскивать их обратно. Об этом Байден заявил журналистам в Белом доме.

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Это (российские войска у границы – 24 канал) не влияет на мое желание провести встречу лицом к лицу,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что сейчас дата и место встречи еще не согласованы. В то же время, американский лидер надеется, что разговор все-таки удастся организовать.

Что известно о встрече президентов

13 апреля Байден и Путин поговорили по телефону. Тогда президент США предложил лидеру Кремля встретиться в ближайшее время.

Политик подчеркнул, что это должна быть "третья страна". Сначала, организовать встречу президентов согласились три страны – Финляндия, Австрия и Исландия.

В России подтвердили намерение Путина о встрече. Однако, точную дату и место проведения пока не согласовали.

Байден говорил, что хотел бы встретиться президентом России во время поездки в Европу летом 2021 года.

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