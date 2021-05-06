Есть все основания полагать, что встреча Зеленского и Байдена скоро состоится, – Ермак
Андрей Ермак прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Есть все основания полагать, что она может произойти уже вскоре.
Источник:телеграм Офиса Президента
По словам Ермака, вопрос встречи президентов обсуждали 6 мая во время визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.
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Перспектива встречи Зеленского и Байдена
Пока что нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне,
– отметил Ермак.
Глава ОП добавил, что встречей интересуется как украинский президент, так и американский лидер.
Ермак также рассказал, что в офисе Президента надеются, что Байден приедет в Киев в этом году. Ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.
Предстоящая встреча президентов Украины и США
- 2 апреля Зеленский впервые по телефону поговорил с новым президентом США. Разговор касался реформ, борьбы с коррупцией и агрессии России в отношении Украины.
- Впоследствии госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что украинские дипломаты и Офис Президента "активно работают" над организацией встречи Зеленского и Байдена.
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