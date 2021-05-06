Андрей Ермак прокомментировал возможность встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Есть все основания полагать, что она может произойти уже вскоре.

По словам Ермака, вопрос встречи президентов обсуждали 6 мая во время визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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Перспектива встречи Зеленского и Байдена

Пока что нет конкретной даты встречи Зеленского и Байдена, но есть основания считать, что эта встреча скоро состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне,

– отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что встречей интересуется как украинский президент, так и американский лидер.

Ермак также рассказал, что в офисе Президента надеются, что Байден приедет в Киев в этом году. Ведь Украина в 2021 году будет отмечать 30-летие независимости.

Предстоящая встреча президентов Украины и США