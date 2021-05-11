Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що відповідальними за кібератаку на мережу Colonial Pipeline є хакери DarkSide. Їх вважають пов'язаними з Росією.

У відомстві наголосили, що розслідування триває. Водночас вже на цьому етапі можна сміливо робити певні висновки.

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ФБР підтверджує, що хакерська група DarkSide несе відповідальність за напад на мережу Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими державними партнерами над розслідуванням,

– мовиться у повідомленні.

Президент США Джо Байден ще раніше зауважив: "є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії".

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто не причетна до кібератаки.

Зауважте! Хакери DarkSide ніколи не атакують російськомовні сайти. Це вважається одним з головних доказів зв'язків зловмисників з Росією.

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