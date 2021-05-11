Федеральное бюро расследований подтвердило, что ответственными за кибератаку на сеть Colonial Pipeline являются хакеры DarkSide. Их считают связанными с Россией.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. В то же время уже на этом этапе можно смело делать определенные выводы.

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ФБР подтверждает, что хакерская группа DarkSide несет ответственность за нападение на сеть Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием,

– говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден еще раньше отметил: "есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России".

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не причастна к кибератаке.

Заметьте! Хакеры DarkSide никогда не атакуют русскоязычные сайты. Это считается одним из главных доказательств связей злоумышленников с Россией.

Кибератака на сеть Colonial Pipeline: главное