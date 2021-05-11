Связывают с Россией: ФБР подтвердило причастность хакеров DarkSide к кибератаке трубопровода
Федеральное бюро расследований подтвердило, что ответственными за кибератаку на сеть Colonial Pipeline являются хакеры DarkSide. Их считают связанными с Россией.
Источник:The Hill
В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается. В то же время уже на этом этапе можно смело делать определенные выводы.
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ФБР подтверждает, что хакерская группа DarkSide несет ответственность за нападение на сеть Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием,
– говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден еще раньше отметил: "есть данные, что действующие лица из этих хакерских программ находятся в России".
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не причастна к кибератаке.
Кибератака на сеть Colonial Pipeline: главное
- Системы одного из крупнейших трубопроводных операторов Colonial Pipeline Company пострадали из-за кибератаки. Хакеры применили специальные программы, способные зашифровывать файлы на атакованных компьютерах. В эпицентре риска сбоя поставок топлива оказались 13 штатов.
- Оператор Colonial Pipeline Company обеспечивает топливом примерно 50 миллионов жителей США. Из-за кибератаки власти Штатов объявили чрезвычайное положение.
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