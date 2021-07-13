Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что она может быть направлена ​​на определенный объект с отложенным временем действия. Однако это оружие "взорвется" в самый неприятный момент.

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Кто отвечает за кибербезопасность в Украине

По словам Данилова, в настоящее время в Украине отрабатывают такие ситуации. Для этого есть Министерство цифровой трансформации. Именно оно отвечает за кибербезопасность страны.

Кибератаки хуже, чем атомное оружие. Вы не можете почувствовать, увидеть. Через некоторое время будут ощущаться только последствия и больше ничего,

– отметил секретарь СНБО.

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