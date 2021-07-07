В Токио намерены проводить учения с Соединенными Штатами, чтобы противостоять Москве и Пекину.

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Японская страна готова создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.

В Японии подозревают, что:

  • Китай совершает кражу информации оборонных технологических предприятий.
  • Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей.

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

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