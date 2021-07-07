В Токио намерены проводить учения с Соединенными Штатами, чтобы противостоять Москве и Пекину.

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Японская страна готова создавать стандарты безопасности для IT-оборудования и наращивать потенциал защиты от хакеров.

В Японии подозревают, что:

Китай совершает кражу информации оборонных технологических предприятий.

Россия проводит кибератаки для осуществления военных и политических целей.

Обратите внимание! Недавно в Microsoft заявили о новых хакерских атаках. В компании считают Россию ответственной за "нападения".

Хакерская атака на компанию JBS: что известно

Североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак.

В ФБР заявили, что за нападением стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).

Руководство транснациональной корпорации JBS выплатило хакерам 11 миллионов долларов.

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