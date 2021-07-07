У Токіо мають намір проводити навчання зі Сполученими Штатами, щоб протистояти Москві та Пекіну.

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Російські кібератаки мають військові цілі

Японська країна готова створювати стандарти безпеки для IT-обладнання та нарощувати потенціал захисту від хакерів.

В Японії підозрюють, що:

Китай вчиняє крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств.

Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.

Зверніть увагу! Нешодавно в Microsoft заявили про нові хакерські атаки. У компанії вважають Росію відповідальною за "напади".

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

Північноамериканські та австралійський філії JBS SA стали жертвами хакерських атак.

У ФБР заявили, що за нападом стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Керівництво транснаціональної корпорації JBS виплатило хакерам 11 мільйонів доларів.

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