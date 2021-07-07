У Токіо мають намір проводити навчання зі Сполученими Штатами, щоб протистояти Москві та Пекіну.

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Російські кібератаки мають військові цілі

Японська країна готова створювати стандарти безпеки для IT-обладнання та нарощувати потенціал захисту від хакерів.

В Японії підозрюють, що:

  • Китай вчиняє крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств.
  • Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.

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