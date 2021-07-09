Хакеры опубликовали некоторые документы и преимущественно фейковые сообщения. Все они были связаны с учениями, которые продолжаются в Черном море.
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Стоит заметить, что при этом ни один из документов не получили из-за утечки данных из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.
Какими были последствия кибератаки
В результате кибератаки временно прекратил работу сайт украинского флота. Это было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовали для его создания.
Также зафиксировали атаки против официального веб-портала Минобороны.
Сейчас угроза устранена. Работа сайта ВМС будет возобновлена в ближайшее время,
– заявили в ведомстве.
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В министерстве также отметили, что сейчас уполномоченные подразделения обновляют ведомственные ресурсы в сети на должном уровне защиты.
Кибератаки России: последние новости
- Хакеры 7 июля атаковали интернет-сеть Республиканской партии США. Их связывают с Россией.
- В Польше выяснили, что масштабную кибератаку на официальных лиц страны осуществили с территории России. От нее пострадал ряд министров и депутатов.
- Хакеры провластной российской группы Fancy Bear в конце июня осуществили кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
- Также хакеры из России атаковали полицию Нидерландов во время расследования катастрофы MH17.