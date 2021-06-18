Целью хакеров были "важнейшие польские официальные лица". Такой информацией поделилось Агентство внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши.
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Вице-премьер-министр страны Ярослав Качинский подчеркнул, что масштабы хакерской атаки были большими. И добавил, что данные от спецслужб позволяют однозначно утверждать: осуществили ее именно с России.
Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства дела. В то же время, с 18 июня они будут рассылать необходимую информацию пострадавшим.
Что известно об инциденте
Хакерская атака на Польшу задела работу многих учреждений. Из-за этого премьер-министру пришлось срочно созвать закрытое заседание парламента.
Сломали, в частности, электронную почту Михала Дворчика – главы канцелярии премьер-министра, а также почту его жены и аккаунты в соцсетях.
Сам Дворчик, рассказывая о последствиях кибератаки на него, предполагал что дезинформационные действия были совершены со стороны России или Беларуси.
Политику с 2010 года запрещено въезжать на территорию этих стран. Все из-за того, что он активно поддерживает демократические движения на территории постсоветских стран.