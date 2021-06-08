Хакерская группа Cozy Bear, которая имеет связи со Службой внешней разведки России проникла в системы через сервер Академии полиции. Об этом изданию рассказали 4 анонимных источника.
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Полиция заметила взлом лишь после того, как об этом сообщила AIVD. Это вызвало "большую панику", по 2 причинам:
- выяснилось, что полицейские системы плохо защищены;
- на время атаки правоохранители расследовали уголовные дела в отношении MH17.
Издание отмечает, что полиции неизвестно, украли ли хакеры какие-то данные.
Это связано с тем, что полицейская сеть очень большая и сложная.
Было много вопросительных знаков. Как долго они были в системе? Это было впервые? Они уже собирали данные? Это было непонятно,
– отметил источник издания.
В то же время ни полиция, ни AIVD не комментируют хакерскую атаку.
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