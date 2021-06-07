Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти видели в средствах массовой информации сообщение об этом письме, впрочем, никакой реакции пока нет.

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Россия не отреагировала на письмо родственников погибших в крушении рейса MH17

Представитель Путина заявил, что Россия не является частью механизма по расследованию катастрофы. Поэтому не может непосредственно то влиять на происходящее.

Те, кто писали письмо, должны просто это понимать,

– отметил Песков.

По его словам, Россия тщательно следит за расследованием крушения MH17. К тому же в Кремле знают всю информацию, которая рассматривается в ходе судебного процесса. "Россия, в отличие от многих, принимает во внимание все альтернативные данные, которые поступают", – отметил он.

Семьи жертв авиакатастрофы MH17 передали письмо Путину

Накануне дня России, который отмечается 12 июня, родственники погибших в катастрофе Boeing над Донбассом собрались перед посольством России в Нидерландах. Они также передали письмо главе Кремля.

В обращении говорится, что у русского народа есть много достижений и взлетов. Впрочем, гордость за свое наследие может быть только вместе с правдивостью и ответственностью.

Семьи жертв крушения обвиняют российское правительство в отказе от сотрудничества со следственной группой, созданной Советом Безопасности ООН в июле 2014 года. Они заявили, что стремятся достичь прозрачности и подотчетности, которые необходимы для правосудия по 298 жертв рейса MH17.

Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о 7 годах, в течение которых вы отказываетесь признать нашу боль. Вместо этого – ее усугубляете,

– говорится в тексте.



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