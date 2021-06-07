Об этом рассказал председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхаюс. Он отметил, что во время рассмотрения все материалы обсудить не смогут.

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Суд будет рассматривать только основные моменты дела

В деле 65 000 страниц, а также много часов видеоматериалов. Суд будет рассматривать только основные моменты,

– сказал судья.

Поэтому, как сторона защиты, так и представители обвинения могут акцентировать внимание на необходимых моментах.

Что больше всего интересует суд:

Вопрос оружия, которым сбили самолет.

Место запуска ракеты,

Роль 4 подсудимых по делу.

Отметим, что ни один из 4 обвиняемых по делу на заседание 7 июня не явился.

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Главное о деле MH17

Boeing сбили боевики над Донбассом 17 июля 2014 года.

Все 298 человек находившиеся на борту погибли.

По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Судебный процесс продолжается с марта 2020 года.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала