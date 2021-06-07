Об этом рассказал председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхаюс. Он отметил, что во время рассмотрения все материалы обсудить не смогут.
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Суд будет рассматривать только основные моменты дела
В деле 65 000 страниц, а также много часов видеоматериалов. Суд будет рассматривать только основные моменты,
– сказал судья.
Поэтому, как сторона защиты, так и представители обвинения могут акцентировать внимание на необходимых моментах.
Что больше всего интересует суд:
- Вопрос оружия, которым сбили самолет.
- Место запуска ракеты,
- Роль 4 подсудимых по делу.
Отметим, что ни один из 4 обвиняемых по делу на заседание 7 июня не явился.
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Главное о деле MH17
- Boeing сбили боевики над Донбассом 17 июля 2014 года.
- Все 298 человек находившиеся на борту погибли.
- По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- Судебный процесс продолжается с марта 2020 года.