В Нидерландах в понедельник, 7 июня, суд начнет рассмотрение дела по существу. Поэтому активисты решили напомнить, что потеряли родных в этой катастрофе и требуют правосудия.
Напомним Суд Гааги 7 июня начнет слушать по существу дело MH17
Акция со стульями в Гааге
Стулья разместили в том же порядке, как они расположены и в самолете: с соответствующими проходами и дистанцией. Всего их 298 – как и жертв катастрофы.
Ближайшие родственники, объединенные в группу по поиску правды относительно сбивания MH17, считают, что Россия оказывает слишком мало сведений о своей причастности к авиакатастрофе. Поэтому родственники принесли и баннер "Человечность выше политики"
Группа также направила письмо к президенту Путину. Его передали в российское посольство.
Вы совершили массовое убийство, случайно или иным образом, а потом просто ушли. Мы не можем этого принять,
– написали родные в письме Путину.
Белые стулья в Гааге перед посольством России / Скриншот из видео
На каждый из стульев родные погибших возложили ветки оранжевой астры. Также на местах погибших пассажиров разместили их портреты и зажгли траурные лампадки.
Акции протеста возле посольства в Гааге
- Подобные акции протеста родственники погибших в авиакатастрофе устраивают не впервые.
- В 2018 году на том же месте возле посольства России активисты разместили пустые белые стулья, на которые выложили красные розы.
- Те же стулья, расположенные как посадочные места в самолете, родственники погибших выставляли и в 2019 году.