В Нидерландах в понедельник, 7 июня, суд начнет рассмотрение дела по существу. Поэтому активисты решили напомнить, что потеряли родных в этой катастрофе и требуют правосудия.

Напомним Суд Гааги 7 июня начнет слушать по существу дело MH17

Акция со стульями в Гааге

Стулья разместили в том же порядке, как они расположены и в самолете: с соответствующими проходами и дистанцией. Всего их 298 – как и жертв катастрофы.

Ближайшие родственники, объединенные в группу по поиску правды относительно сбивания MH17, считают, что Россия оказывает слишком мало сведений о своей причастности к авиакатастрофе. Поэтому родственники принесли и баннер "Человечность выше политики"

Группа также направила письмо к президенту Путину. Его передали в российское посольство.

Вы совершили массовое убийство, случайно или иным образом, а потом просто ушли. Мы не можем этого принять,

– написали родные в письме Путину.



Белые стулья в Гааге перед посольством России / Скриншот из видео

На каждый из стульев родные погибших возложили ветки оранжевой астры. Также на местах погибших пассажиров разместили их портреты и зажгли траурные лампадки.

Важно! Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. Суд продолжается с марта 2020 года. Подозрения выдвинули 3 россиянам и украинцу – Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко.

Акции протеста возле посольства в Гааге