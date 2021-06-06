У Нідерландах у понеділок, 7 червня, суд почне розгляд справи по суті. Відтак активісти вирішили нагадати, що втратили найрідніших у цій катастрофі і вимагають правосуддя.
Нагадаємо Суд Гааги 7 червня почне слухати по суті справу MH17
Акція зі стільцями у Гаазі
Стільці розмістили у тому ж порядку, що вони розташовані у літаку: з відповідними проходами і дистанцією. Усього їх 298 – як і жертв катастрофи.
Найближчі родичі, об'єднані в групу з пошуку правди щодо збиття MH17, вважають, що Росія надає занадто мало відомостей щодо своєї причетності до авіакатастрофи. Тому родичі принесли і банер "Людяність вища за політикою"
Група також направила лист до президента Путіна. Його передали у російське посольство.
Ви вчинили масове вбивство, випадково чи іншим чином, а потім просто пішли геть. Ми не можемо цього прийняти,
– написали рідні у листі Путіну.
Білі стільці у Гаазі перед посольством Росії / Скриншот з відео
На кожен зі стільців рідні загиблих поклали по гілці помаранчевої айстри. Також на місця загиблих пасажирів розмістили їхні портрети і запалили скорботні лампадки.
Акції протесту біля посольства у Гаазі
- Подібні акції протесту родичі загиблих в авіакатастрофі влаштовують не вперше.
- У 2018 році на тому ж місці біля посольства Росії активісти розмістили порожні білі стільці, на які виклали червоні троянди.
- Ті ж стільці, що розміщені як посадкові місця у літаку, родичі загиблих виставляли і у 2019 році.