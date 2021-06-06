У Нідерландах у понеділок, 7 червня, суд почне розгляд справи по суті. Відтак активісти вирішили нагадати, що втратили найрідніших у цій катастрофі і вимагають правосуддя.

Нагадаємо Суд Гааги 7 червня почне слухати по суті справу MH17

Акція зі стільцями у Гаазі

Стільці розмістили у тому ж порядку, що вони розташовані у літаку: з відповідними проходами і дистанцією. Усього їх 298 – як і жертв катастрофи.

Найближчі родичі, об'єднані в групу з пошуку правди щодо збиття MH17, вважають, що Росія надає занадто мало відомостей щодо своєї причетності до авіакатастрофи. Тому родичі принесли і банер "Людяність вища за політикою"

Група також направила лист до президента Путіна. Його передали у російське посольство.

Ви вчинили масове вбивство, випадково чи іншим чином, а потім просто пішли геть. Ми не можемо цього прийняти,

– написали рідні у листі Путіну.



Білі стільці у Гаазі перед посольством Росії / Скриншот з відео

На кожен зі стільців рідні загиблих поклали по гілці помаранчевої айстри. Також на місця загиблих пасажирів розмістили їхні портрети і запалили скорботні лампадки.

Важливо! Літак Boeing-777 збили над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі 298 пасажирів загинули. Суд триває з березня 2020 року. Підозри висунули 3 росіянам та українцю – Олегу Пулатову, Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку.

Акції протесту біля посольства у Гаазі