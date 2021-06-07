Про це розповів головуючий у справі суддя Гендрік Стейнгаюс Він зауважив, що під час розгляду всі матеріали обговорити не зможуть.
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Суд розглядатиме лише основні моменти справи
У справі 65 000 сторінок, а також багато годин відеоматеріалів. Суд розглядатиме лише основні моменти,
– сказав суддя.
Отож, як сторона захисту, так і представники обвинувачення можуть акцентувати на необхідних моментах.
Що найбільше цікавить суд:
- Питання зброї, якою збили літак.
- Місце запуску ракети,
- Роль 4 підсудних у справі.
Зазначимо, що жоден з 4 обвинувачених у справі на засідання 7 червня не з'явився.
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Головне про справу MH17
- Boeing збили бойовики над Донбасом 17 липня 2014 року.
- Усі 298 людей що були на борту, загинули.
- У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.
- Судовий процес триває з березня 2020 року.