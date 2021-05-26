Слідство працює над тим, щоб встановити тих, хто безпосередньо "натиснув на кнопку" і тих, хто розпорядився доставити "Бук" в Україну. Про це заявила керівниця слідчої групи у справі про збитий МН17 Дігна ван Бутзелар.

Нагадаємо Суд Нідерландів завершив попередні слухання в справі MH17

Шукають тих, хто завіз "Бук"

Наразі у центрі уваги ті, хто натискав на кнопку, а також вища ланка – хто був відповідальний за те, що "Бук" привезли в Україну. "Це дуже складне розслідування", – сказала ван Бутзелар.

Інформації щодо того, чи є нові підозрювані, слідчі наразі надати не можуть. Щойно такі дані будуть готові для оприлюднення, ними поділяться.

Аналогічно керівник слідчої групи відповіла на запитання, чи є особи, в яких зацікавлене слідство: "Відповідь така сама – ми розслідуємо, і доки триває слідство, ми не скажемо про те, що становить для нас інтерес".

У розслідуванні є прогрес

Керівниця слідчої групи заявила, що розслідування триватиме доти, доки "є прогрес". Наразі ж його спостерігають.

І ми все ще досягаємо прогресу – маленькими кроками, але ми таки просуваємося вперед. Звісно, може настати момент, коли ми повинні будемо зупинитися, але станом на сьогодні ми просуваємося,

– запевнила вона.

Суд щодо збитого МН17 над Донбасом

Літак Boeing-777 збили над Донбасом у липні 2014 року. Усі пасажири рейсу загинули, а це 298 людей.

Суд щодо цієї справи триває з березня 2020 року, однак засідання переривалися через пандемію.

У Нідерландах у лютому 2021 року провели незалежне розслідування та виявили, що Україна не винна в катастрофі MH17.

Суд висунув підозри 3 росіянам та українцю – Олегу Пулатову, Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку.

Суд у Гаазі завершив попередні слухання щодо збитого у 2014 році над Донбасом літака MH17. На авіабазі Гільзе-Рієн оглянули реконструкцію з уламків літака.



Головне про авіакатастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу

