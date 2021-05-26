Следствие работает над тем, чтобы установить тех, кто непосредственно "нажал на кнопку" и тех, кто распорядился доставить "Бук" в Украину. Об этом заявила руководитель следственной группы по делу о сбитом МН17 Дигна ван Бутзелар.

Напомним Суд Нидерландов завершил предварительные слушания по делу MH17

Ищут тех, кто завез "Бук"

Сейчас в центре внимания те, кто нажимал на кнопку, а также высшее звено – кто был ответственен за то, что "Бук" привезли в Украину. "Это очень сложное расследование", – сказала ван Бутзелар.

Информации о том, есть ли новые подозреваемые, следователи пока предоставить не могут. Как только такие данные будут готовы для обнародования, ими поделятся.

Аналогично руководитель следственной группы ответила на вопрос, есть ли лица, в которых заинтересовано следствие: "Ответ такой же – мы расследуем, и пока идет следствие, мы не скажем о том, что представляет для нас интерес".

В расследовании прогресс

Руководитель следственной группы заявила, что расследование будет продолжаться до тех пор, пока есть "прогресс". Теперь же его наблюдают.

И мы все еще достигаем прогресса – маленькими шагами, но мы все-таки продвигаемся вперед. Конечно, может наступить момент, когда мы должны будем остановиться, но на сегодня мы продвигаемся,

– заверила она.

Суд касательно сбитого МН17 над Донбассом

Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом в июле 2014 года. Все пассажиры рейса погибли, а это 298 человек.

Суд по этому делу продолжается с марта 2020 года, однако заседание прерывались из-за пандемии.

В Нидерландах в феврале 2021 года провели независимое расследование и обнаружили, что Украина не виновата в катастрофе MH17.

Суд выдвинул подозрение 3 россиянам и украинцу – Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко.

Суд в Гааге завершил предварительные слушания касательного сбитого в 2014 году над Донбассом самолета MH17. На авиабазе Гильзе-Риен осмотрели реконструкцию из обломков самолета.



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