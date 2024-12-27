Уночі повідомляли, що вибухи лунали на Київщині. Увечері було гучно в Сумах і Харкові. А також у Запоріжжі, де ворог ударив по промисловій інфраструктурі області.

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Ворог запускав "Шахеди" та безпілотники інших типів з трьох напрямків. Це Орел, Брянськ і Міллерово. Загалом дронів було 24.

А от із Воронезької та Курської областей били двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– написали в ПС.

На 9 ранку 27 грудня підтвердили збиття 13 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів інших типів. Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. На щастя, негативних наслідків це не мало.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.