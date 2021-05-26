Мовиться про збитий рейс МН17 "Малайзійських авіаліній", на борту якого загинули 298 пасажирів.

Зауважте Справа МН17: у Нідерландах поновлюють попередні слухання

У Гаазі завершили попередні слухання у справі МН17

Огляд (реконструкції та уламків літака – 24 канал) проводили представники суду, прокуратури, а також захисту підозрюваного Олега Пулатова,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що інспекція решток літака тривала з 11:00 до 15:20 за київським часом. Після чого старший суддя Хендрік Стейнхаус оголосив закінчення огляду.

Відомо, що обвинувачення на засіданні 21 травня попросило оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу MH17, щоб порівняти пошкодження. Адже за версією нідерландських та бельгійських експертів ракета "земля – повітря" потрапила в лівий бік літака. Натомість адвокати Пулатова попросили про письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

Видання "Укрінформ" пише, що під час засідання суд повідомив, що вони провели спільний допит експертів. На ньому опитали:

експертів з російського концерну "Алмаз-Антей",

нідерландських та бельгійських фахівців.

Зверніть увагу! Суд в справі триває з березня 2020 року. У квітні 2021 року суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання справи по суті почнеться 7 червня.

До речі, 15 квітня окружний суд Гааги поновив попередні слухання у справі про збитий рейс МН17 "Малайзійських авіаліній". Варто відзначити, що всі слухання відбуваються за відсутності всіх обвинувачених – 3 росіян та українця – Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

Важливо! Літак Boeing-777 збили над Донбасом у липні 2014 року. Усі пасажири загинули. У Нідерландах провели незалежне розслідування та виявили, що Україна не винна в катастрофі MH17.

Коротко про судові засідання

Попередній блок судових засідань у справі був 1 та 8 лютого. Під час слухань захист Пулатова оголосив певні клопотання. До речі, його єдиного представляють адвокати.

Тоді суд відхилив запит надати експерту російського виробника системи Бук "Алмаз-Антей" можливість відвідати і дослідити уламки збитого МН17.

Також відхилили клопотання надати фото уламків літака, зокрема, й тих, що лишилися в Україні.

Ба більше, не задовольнили запит Пулатова про базу даних радарів, про інтерв'ю з сепаратистом Леоном з незаконного формування в Костянтинівці.



Авіакатастрофа Boeing-777 / Інфографіка 24 каналу