Говорится о сбитом рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний", на борту которого погибли 298 пассажиров.

Заметьте Дело МН17: в Нидерландах возобновляют предварительные слушания

В Гааге завершили предварительные слушания по делу МН17

Обзор (реконструкции и обломков самолета – 24 канал) проводили представители суда, прокуратуры, а также защиты подозреваемого Олега Пулатова,

– говорится в сообщении.

Известно, что инспекция остатков самолета длилась с 11:00 до 15:20 по киевскому времени. После чего старший судья Хендрик Стейнхаус объявил окончание осмотра.

Известно, что обвинение в заседании 21 мая попросило осмотреть левую и правую части кабины самолета рейса MH17, чтобы сравнить повреждения. Ведь по версии нидерландских и бельгийских экспертов ракета "земля – воздух" попала в левую сторону самолета. Зато адвокаты Пулатова попросили о письменном варианте утвержденного судом порядка осмотра реконструкции самолета.

Издание "Укринформ" пишет, что во время заседания суд сообщил, что они провели совместный допрос экспертов. На нем опросили:

экспертов российского концерна "Алмаз-Антей",

нидерландских и бельгийских специалистов.

Обратите внимание! Суд по делу идет с марта 2020 года. В апреле 2021 года судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушание дела по существу начнется 7 июня.

Кстати, 15 апреля окружной суд Гааги возобновил предварительные слушания по делу о сбитом рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний". Стоит отметить, что все слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – 3 россиян и украинца – Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергей Дубинского и Леонида Харченко.

Важно! Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом в июле 2014 года. Все пассажиры погибли. В Нидерландах провели независимое расследование и обнаружили, что Украина не виновата в катастрофе MH17.

Коротко о судебных заседаниях

Предыдущий блок судебных заседаний по делу был 1 и 8 февраля. Во время слушаний защита Пулатова объявила определенные ходатайства. Кстати, его единственного представляют адвокаты.

Тогда суд отклонил запрос предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17.

Также отклонили ходатайство предоставить фото обломков самолета, в том числе и тех, что остались в Украине.

Более того, не удовлетворили запрос Пулатова о базе данных радаров, об интервью с сепаратистом Леоном из незаконного формирования в Константиновке.



Авиакатастрофа Boeing-777 / Инфографика 24 канала