Окружной суд Гааги 15 апреля возобновляет предварительные слушания по делу о сбитом рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний". Сейчас оценивают готовность дела к рассмотрению по существу. Это запланировано на 7 июня.

В течение 15 – 16 апреля будут обсуждать ход расследования, которое поручил следователь после частичного удовлетворения запросов защиты одного из обвиняемых – Олега Пулатова.

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Пулатов – единственный, кого представляют адвокаты. Слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – трех россиян и одного украинца – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

Что было на предыдущих заседаниях

Предыдущий блок судебных заседаний состоялся 1 и 8 февраля. Во время слушаний защита Пулатова огласила определенные ходатайства.

Суд отклонил запрос предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17.

Отклонили ходатайство предоставить фото всех обломков самолета, в том числе и тех, что остались в Украине.

Также суд вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. Поручили, чтобы сам Пулатов проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он участвовал.

Суд ничего не решил о проведении специальной инспекции во время посещения реконструкции сбитого самолета.

Не удовлетворили запрос Пулатова о базе данных радаров, об интервью с сепаратистом Леоном из незаконного формирования в Константиновке.

Обратите внимание! Самолет Boeing-777 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. Суд продолжается с марта 2020 года.



Кстати, в Нидерландах провели независимое расследование относительно роли Украины в катастрофе MH17. Выявили, что государство не виновато.



Авиакатастрофа Boeing-777 / Инфографика 24 канала