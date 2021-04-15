Дело МН17: в Нидерландах возобновляют предварительные слушания
Окружной суд Гааги 15 апреля возобновляет предварительные слушания по делу о сбитом рейсе МН17 "Малайзийских авиалиний". Сейчас оценивают готовность дела к рассмотрению по существу. Это запланировано на 7 июня.
Источник:Интерфакс-Украина
В течение 15 – 16 апреля будут обсуждать ход расследования, которое поручил следователь после частичного удовлетворения запросов защиты одного из обвиняемых – Олега Пулатова.
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Пулатов – единственный, кого представляют адвокаты. Слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – трех россиян и одного украинца – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
Что было на предыдущих заседаниях
Предыдущий блок судебных заседаний состоялся 1 и 8 февраля. Во время слушаний защита Пулатова огласила определенные ходатайства.
- Суд отклонил запрос предоставить эксперту российского производителя системы Бук "Алмаз-Антей" возможность посетить и исследовать обломки сбитого МН17.
- Отклонили ходатайство предоставить фото всех обломков самолета, в том числе и тех, что остались в Украине.
- Также суд вынес решение по лингвистической экспертизе перехваченных телефонных разговоров. Поручили, чтобы сам Пулатов проинформировал следственного судью, в каком из разговоров он участвовал.
- Суд ничего не решил о проведении специальной инспекции во время посещения реконструкции сбитого самолета.
- Не удовлетворили запрос Пулатова о базе данных радаров, об интервью с сепаратистом Леоном из незаконного формирования в Константиновке.
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