Нидерландская телерадиокомпания NOS обнародовала записи, касающиеся сбития МН17 над Донбассом. Согласно фрагментам разговоров, главный подозреваемый по делу Сергей Дубинский в течение нескольких часов после авиакатастрофы не знал о ней. Однако и Дубинский, и Стрелков-Гиркин в этот день находились на связи с Москвой.

Сергей Дубинский на время катастрофы летом 2014 года был заместителем так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина. Записи звонков Дубинского попали в распоряжение нидерландских СМИ.

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Дубинский 17 июля 2014 года напрямую общался с Москвой

По сообщению СМИ, переговоры перехватили украинские спецслужбы. Международная следственная группа обнародовала десятки записей. Влияние России на сператистов значительно возросло с июля 2014 года. ФСБ передавала боевикам средства связи без прослушки.

Именно 17 июля 2014 года – в день катастрофы – Дубинский сообщил о прямом контакте с Москвой. Да и Гиркин общался на "самом высоком уровне".

Дубинский доложил об установке "Бук"

Именно в этот день Дубинский докладывал об установке "Бук" на подконтрольной боевикам территории. Вроде бы такое вооружение необходимо для отражения атак украинских истребителей.

Важно! Именно ракетой из "Бука" сбили самолет.

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Заместитель Гиркина об авиакатастрофе узнал не сразу

Через полчаса после катастрофы сам Дубинский через прослушку узнал, что самолет подбили. Однако тогда говорилось якобы об "украинском истребителе".

Леонид Харченко (подозреваемый по делу MH17): мы на месте, уже одну "Сушку" сбили.

Сергей Дубинский: Молодцы, молодцы.

Только через 2 часа до заместителя Гиркина дошло, что это был пассажирский самолет. Однако первоначальная версия была такова: Су сбил Боинг, а уже Су сбили сепаратисты ракетой с "Бука".

Дубинский в разговоре с Гиркиным: все равно на нас свалят, что мы завалили.

Важно! Впоследствии в Минобороны России заявили, что самолет таки сбили "Буком", однако старой модификации. Мол, на вооружении россиян таких уже нет, а вот в распоряжении украинской армии – есть.

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Дубинский приказал вывозить "Бук"

После того, как стало понятным, что Боинг таки сбили сепаратисты, Дубинский приказал Харченко срочно вывозить "Бук" – к границе Луганщины. А впоследствии у Дубинского начались разборки со своим "шефом", потому что они не могли найти, какое именно подразделение дислоцировалось вблизи установки.

Гиркин: А я тоже не знаю. Это ты должен знать, б**дь.

Дубинский: Я должен знать?!

Гиркин: Мне самому туда нужно было съездить? Б**дь, не е* и мне мозг. Поезжай туда и делай что хочешь. ... Все, сам выезжаю, б**дь.

Экспертам ОБСЕ разрешили приехать, ведь "ящики" уже вывезли

Последний звонок по MH17 Дубинский получил на следующий день – 18 июля 2014 года. Боевиков спросили, можно ли допустить на место катастрофы экспертов ОБСЕ. Дубинский позволил и отметил, что "два ящика уже точно нашли, хотя неизвестно, может их было четыре".

Что известно о сбитии самолета над Донбассом?

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур. Его сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит россиянам. Погибли 298 человек. В Нидерландах продолжается судебный процесс. Обвиняемых 4: Гиркин, Дубинский и Пулатов, Харченко.

Смотрите видео нидерландских СМИ:

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Катастрофа MH17 в цифрах / инфографика 24 канала