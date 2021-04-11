Терористи напряму контактували з Москвою в день катастрофи MH17: ЗМІ оприлюднили записи
Нідерландська телерадіокомпанія NOS оприлюднила записи, що стосуються збиття МH17 над Донбасом. Згідно з фрагментам розмов, головний підозрюваний у справі Сергій Дубінський протягом кількох годин після авіатрощі не знав про неї. Проте і Дубінський, і Стрєлков-Гіркін у цей день перебували на зв'язку з Москвою.
Джерело:"Радіо Свобода"
Сергій Дубінський на час катастрофи влітку 2014 року був заступником так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Саме записи дзвінків Дубінського потрапили у розпорядження нідерландських ЗМІ.
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