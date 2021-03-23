Нідерланди вели секретні переговори з Росією про газ, незважаючи на те, що дипломатичні та торгові відносини були заморожені. Зараз Нідерланди виступають за добудову "Північного потоку-2".

Після авіакатастрофи 2014 року, бізнес-спільнота підтримувала відносини між Нідерландами та Росією. Відбувалися конгреси та взаємні візити, як повідомляють ЗМІ.

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Переговори після авіакатастрофи

Уряд не інформував про те, що зв'язки відроджені. Наприкінці грудня 2019 року міністр закордонних справ Стеф Блок відповів що двосторонніх контактів з Росією немає. Втім, він не згадав про зустрічі офіційної групи, які мали відбутися у Москві через кілька тижнів.

Як зазначають журналісти, не випадково компанії, які відновили ці зв'язки – "Газпром" та англо-голландська компанія "Шелл" – тепер беруть участь у проєкті "Північний потік-2".

Літак Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердаму в Куала-Лумпур. Його неподалік Грабового на Донбасі збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить росіянам. Тоді загинули 298 людей.

Нідерланди за "Північний потік-2"

Як зазначають журналісти, Нідерланди, як і Німеччина, розглядають проєкт газопроводу "Північний потік-2" як чудову можливість забезпечити своє енергопостачання.

Влада нібито стверджує, що це "суто ділова угода". Голландський уряд стає на бік Росії.

Як доказ – рішення уряду Нідерландів протистояти пропозиції блокувати енергопроводи з країн, що не входять в ЄС. Якщо її прийняти, це означало б кінець "Північного потоку 2".