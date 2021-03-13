Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти "Північного потоку –2". Водночас псувати стосунки з Німеччиною, яка підтримує проєкт, також не хочуть.

Байден переконаний, що "Північний потік-2" – невигідний для Європи. Про це розповів один з високопоставлених чиновників США.

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Що кажуть в США

Адміністрація повинна кожні 90 днів представляти в Конгрес звіт із підсанкційними компаніями. Офіційні особи стверджують, що процес визначення нових цілей зараз реалізують. Його мають завершити до наступного звіту, який оприлюднять у травні.

Ми опинилися між молотом і ковадлом,

– сказав співрозмовник видання.

Що каже чиновник про санкції

Чиновник не коментував особливості пакету санкцій. Однак наголосив, що адміністрації продовжує вивчати організації, які можуть бути залучені до санкційної діяльності.