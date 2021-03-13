Байден против "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией, – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена выступает против"Северного потока -2". В то же время портить отношения с Германией, которая поддерживает проект, также не хотят.
Источник:Politico
Байден убежден, что "Северный поток-2" – невыгоден для Европы. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников США.
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Что говорят в США
Администрация должна каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с подсанкционными компаниями. Официальные лица утверждают, что процесс определения новых целей сейчас реализуют. Его должны завершить к следующему отчету, который обнародуют в мае.
Мы оказались между молотом и наковальней,
– сказал собеседник издания.
Что говорит чиновник о санкциях
Чиновник не комментировал особенности пакета санкций. Однако подчеркнул, что администрации продолжает изучать организации, которые могут быть привлечены к санкционной деятельности.
"Северный поток-2": последние новости
- Украина попросила США ввести более жесткие санкции в отношении "Северного потока-2".
- Сенаторы США также настаивали на пересмотре имеющихся санкций. Ранее в Госдепе заявили, что Штаты могут объявить новые санкции уже в мае 2021 года.
- Россия таки намерена завершить строительство "Северного потока-2". Она отложила процесс до сентября 2021 года, хотя ранее собиралась это сделать до конца апреля.
- Если газопровод достроят, Украина будет полностью интегрироваться в европейский энергетический рынок.
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