Администрация президента США Джо Байдена выступает против"Северного потока -2". В то же время портить отношения с Германией, которая поддерживает проект, также не хотят.

Байден убежден, что "Северный поток-2" – невыгоден для Европы. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников США.

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Что говорят в США

Администрация должна каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с подсанкционными компаниями. Официальные лица утверждают, что процесс определения новых целей сейчас реализуют. Его должны завершить к следующему отчету, который обнародуют в мае.

Мы оказались между молотом и наковальней,

– сказал собеседник издания.

Что говорит чиновник о санкциях

Чиновник не комментировал особенности пакета санкций. Однако подчеркнул, что администрации продолжает изучать организации, которые могут быть привлечены к санкционной деятельности.