Нидерланды вели секретные переговоры с Россией о газе, несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения были заморожены. Сейчас Нидерланды выступают за достройку "Северного потока-2".

После авиакатастрофы 2014 года бизнес-сообщество поддерживало отношения между Нидерландами и Россией. Проходили конгрессы и взаимные визиты, как сообщают СМИ.

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Переговоры после авиакатастрофы

Правительство не информировало о том, что связи возрождены. В конце декабря 2019 года министр иностранных дел Стеф Блок ответил что двусторонних контактов с Россией нет. Впрочем, он не упомянул о встречах официальной группы, которые должны были состояться в Москве через несколько недель.

Как отмечают журналисты, не случайно компании, которые восстановили эти связи – "Газпром" и англо-голландская компания "Шелл" – теперь участвуют в проекте "Северный поток-2".

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур. Его неподалеку от Грабового на Донбассе сбили зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит россиянам. Тогда погибли 298 человек.

Нидерланды за "Северный поток-2"

Как отмечают журналисты, Нидерланды, как и Германия, рассматривают проект газопровода "Северный поток-2" как прекрасную возможность обеспечить свое энергоснабжение.

Власти якобы утверждают, что это "сугубо деловое соглашение". Голландское правительство становится на сторону России.

Как доказательство – решение правительства Нидерландов противостоять предложению блокировать энергопроводы из стран, не входящих в ЕС. Если его принять, это означало бы конец "Северного потока 2".

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