Нидерланды вели тайные газовые переговоры с Россией, несмотря на MH17, – СМИ
Нидерланды вели секретные переговоры с Россией о газе, несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения были заморожены. Сейчас Нидерланды выступают за достройку "Северного потока-2".
Источник:DutchNews
После авиакатастрофы 2014 года бизнес-сообщество поддерживало отношения между Нидерландами и Россией. Проходили конгрессы и взаимные визиты, как сообщают СМИ.
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Переговоры после авиакатастрофы
Правительство не информировало о том, что связи возрождены. В конце декабря 2019 года министр иностранных дел Стеф Блок ответил что двусторонних контактов с Россией нет. Впрочем, он не упомянул о встречах официальной группы, которые должны были состояться в Москве через несколько недель.
Как отмечают журналисты, не случайно компании, которые восстановили эти связи – "Газпром" и англо-голландская компания "Шелл" – теперь участвуют в проекте "Северный поток-2".
Нидерланды за "Северный поток-2"
Как отмечают журналисты, Нидерланды, как и Германия, рассматривают проект газопровода "Северный поток-2" как прекрасную возможность обеспечить свое энергоснабжение.
Власти якобы утверждают, что это "сугубо деловое соглашение". Голландское правительство становится на сторону России.
Как доказательство – решение правительства Нидерландов противостоять предложению блокировать энергопроводы из стран, не входящих в ЕС. Если его принять, это означало бы конец "Северного потока 2".
"Северный поток-2": последние новости
- Россия планирует достроить "Северный поток-2" к сентябрю 2021 года.
- Впрочем, на государство наложены строгие санкции США, которые блокируют работу.
- Германия обратилась к США и пообещала усилить поддержку Украины.
- Однако взамен просят дать возможность завершить строительство проекта.
- Страна заинтересована в запуске трубопровода и вкладывала в него свои деньги.
- Издание Bloomberg писало, что президент США Джо Байден планирует новые санкции, которые окончательно заблокируют газопровод.
- Кроме того, СМИ отмечали, что Байден против "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией.
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