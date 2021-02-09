Успех Украины в деле MH17: как отреагировали в России
В Нидерландах признали, что имеется недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие авиапространства над Донбассом в 2014 году. В России убеждают, что якобы Гаагский суд закрывает глаза на "грехи" Украины.
Источник:МИД России
В России пытаются убедить, что эксперты изучили действия Украины непоследовательно. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.
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Реакция России
Захарова думает, что эксперты якобы ограничились исторической справкой и анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети.
Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, которая закрывает глаза на все грехи своих подопечных в Киеве,
– утверждает Захарова.
Кроме того, дипломат возмутилась, что суд якобы проигнорировал представленные Россией так называемые аргументы.
Что этому предшествовало
- В Нидерландах провели независимое расследование роли Украины в катастрофе MH17. Хотели выяснить, почему авиапространство над Донбассом был не полностью закрытым.
- В отчете Фонда безопасности полетов страны отметили, что Украина не знала об угрозе для гражданской авиации, кроме той части, где небо закрыли.
- Поэтому доказательств, чтобы признать Украину ответственной за это, недостаточно.
- К слову, новый этап рассмотрения дела начнется 7 июня.
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