В Нидерландах признали, что имеется недостаточно доказательств, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие авиапространства над Донбассом в 2014 году. В России убеждают, что якобы Гаагский суд закрывает глаза на "грехи" Украины.

В России пытаются убедить, что эксперты изучили действия Украины непоследовательно. Об этом заявила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Важно Украина не виновата в катастрофе MH17: Нидерланды обнародовали детали

Реакция России

Захарова думает, что эксперты якобы ограничились исторической справкой и анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети.

Явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, которая закрывает глаза на все грехи своих подопечных в Киеве,

– утверждает Захарова.

Кроме того, дипломат возмутилась, что суд якобы проигнорировал представленные Россией так называемые аргументы.

Что этому предшествовало

В Нидерландах провели независимое расследование роли Украины в катастрофе MH17. Хотели выяснить, почему авиапространство над Донбассом был не полностью закрытым.

В отчете Фонда безопасности полетов страны отметили, что Украина не знала об угрозе для гражданской авиации, кроме той части, где небо закрыли.

Поэтому доказательств, чтобы признать Украину ответственной за это, недостаточно.

К слову, новый этап рассмотрения дела начнется 7 июня.​

Обратите внимание! Малайзийский "Боинг" сбили над Донбассом в июле 2014 года. К сожалению, 298 человек погибли. Прокуратура Нидерландов обнаружила, что самолет сбили из "Бука", завезенного из России. Подробнее – читайте здесь.

Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала