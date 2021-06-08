Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції. Про це виданню розповіли 4 анонімні джерела.

До теми У Кремлі відмовляються реагувати на лист родичів жертв авіакатастрофи MH17

Поліція розслідувала авіакатастрофу МН17

Поліція помітила злом лише після того, як про це повідомила AIVD. Це спричинило "велику паніку", з 2 причин:

з'ясувалося, що поліцейські системи погано захищені;

на час атаки правоохоронці розслідували кримінальні справи щодо MH17.

Видання зазначає, що поліції невідомо, чи вкрали хакери якісь дані.

Це пов'язано з тим, що поліцейська мережа дуже велика і складна.

Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло,

– зазначило джерело видання.

Водночас ні поліція, ні AIVD не коментують хакерську атаку.

Головне про збиття літака в небі над Донбасом

17 липня 2014 року проросійські бойовики збили Boeing у небі над Донбасом. Через це усі люди, які перебували на борту загинули. Мовиться про 298 жертв.

У справі обвинувачують 4 осіб: Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

7 червня у Гаазі стартувало засідання суду у справі про авіакатастрофу MH17.



Головне про авіакатастрофу МН17 / Інфографіка 24 каналу