Атака состоялась в последние дни. 30 июня Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) подтвердило информацию об атаке немецкого издания.

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Масштабная кибератака России на систему Германии

Последние несколько дней Россия совершила массовые атаки на критически важную инфраструктуру Германии и банковскую систему страны.

По информации издания, за атакой стоят так называемые "государственные хакеры из группы Fancy Bear".

Каковы причины атаки

Некоторые источники издания рассказали, что вероятной причиной атаки может быть:

месть за политику санкций против России;

и попытки россиян предотвратить жестокие санкции против Беларуси.

Ведь Германия также говорит о вероятности отключения России от международной платежной системы Swift.

Снова и снова Россия атакует крупные части немецкой инфраструктуры с помощью своих хакерских батальонов, подчиненных службе военной разведки ГРУ,

– рассказали в издании.

Также напомнили, что и перед этим Россия осуществила хакерскую атаку на немецкий Бундестаг и даже похитила данные производителя вакцин Biontech.

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