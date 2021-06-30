Атака відбулась останніми днями. 30 червня Федеральне управління з питань інформаційної безпеки (BSI) підтвердило інформацію про атаку німецькому виданню.

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Масштабна кібератака Росії на систему Німеччини

Останні кілька днів Росія здійснила масові атаки на критично важливу інфраструктуру Німеччини та банківську систему країни.

За інформацією видання, за атакою стоять так звані "державні хакери з групи Fancy Bear".

Які причини атаки

Деякі джерела видання розповіли, що ймовірною причиною атаки може бути:

помста за політику санкцій проти Росії;

та спроби росіян запобігти жорстоким санкціям проти Білорусі.

Адже Німеччина також говорить про ймовірність відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift.

Знову й знову Росія атакує великі частини німецької інфраструктури за допомогою своїх хакерських батальйонів, підпорядкованих службі військової розвідки ГРУ,

– розповіли у виданні.

Також нагадали, що й перед цим Росія здійснила хакерську атаку на німецький Бундестаг та навіть викрала дані виробника вакцин Biontech.

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