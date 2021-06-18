Що відомо про хакерські атаки

Фахівці за 7 днів заблокували 50 571 атаку різного виду. Це на 17% більше ніж попереднього тижня.

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98% намагань зламати ресурси були мережевими атаками прикладного рівня. Крім того, фахівці заблокували 19 DDoS-атак, які переважно здійснювали на Офіс Президента.

Система виявлення вразливостей і реагування на кібератаки зафіксувала на 2% менше підозрілих подій ніж минулого тижня. Загалом їх було 1 177 118:

спроб отримання прав користувача – 49%;

спроб отримання прав адміністратора – 22%;

порушень корпоративної політики безпеки – 8%;

підозрілого виконувального коду – 8%;

застосування нестандартних протоколів – 8%.

Підозрілих інцидентів зафіксували 4 384 – приблизно так само, як і минулого тижня. Вони стосувалися:

розповсюдження шкідливого програмного забезпечення – 74%;

фішингу – 25%.

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