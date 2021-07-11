Это впервые, когда атака хакеров привела к введению ЧП. Из-за киберпреступлений серверы местной администрации не могут работать.

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Вследствие этого население не имеет возможности получать социальные выплаты. По словам представителя местной власти, округ почти полностью парализован: "так будет продолжаться в течение ближайшей недели".

Для чего объявили ЧС

Сейчас на месте атак хакеров находятся специалисты Федерального управления по информационной безопасности. Согласно их подозрениям, вероятно речь идет о случае шантажа.

НС ввели именно для того, чтобы в случае необходимости быстро отреагировать. Дальнейшие действия нападений, как утверждают специалисты, невозможно предугадать.

Кибератаки в округе: что известно

  • Хакеры атаковали компьютерную систему администрации района во вторник, 6 июля.
  • Подробности о нападавших пока не разглашают.
  • В то же время, по информации местных властей, несколько серверов заразили из неизвестного источника.
  • Критически важные системы отключили от сети, чтобы предотвратить отток данных.