Это впервые, когда атака хакеров привела к введению ЧП. Из-за киберпреступлений серверы местной администрации не могут работать.

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Вследствие этого население не имеет возможности получать социальные выплаты. По словам представителя местной власти, округ почти полностью парализован: "так будет продолжаться в течение ближайшей недели".

Отметим! Население округа составляет примерно 157 тысяч человек.

Для чего объявили ЧС

Сейчас на месте атак хакеров находятся специалисты Федерального управления по информационной безопасности. Согласно их подозрениям, вероятно речь идет о случае шантажа.

НС ввели именно для того, чтобы в случае необходимости быстро отреагировать. Дальнейшие действия нападений, как утверждают специалисты, невозможно предугадать.

Кстати! В конце июня Россия устроила масштабную кибератаку на банковскую систему Германии. По информации издания Bild, нападение совершили российские хакеры из группы Fancy Bear.

Кибератаки в округе: что известно