Это впервые, когда атака хакеров привела к введению ЧП. Из-за киберпреступлений серверы местной администрации не могут работать.
Также читайте Российская кибератака: хакеры оккупантов атаковали сайт ВМС Украины
Вследствие этого население не имеет возможности получать социальные выплаты. По словам представителя местной власти, округ почти полностью парализован: "так будет продолжаться в течение ближайшей недели".
Для чего объявили ЧС
Сейчас на месте атак хакеров находятся специалисты Федерального управления по информационной безопасности. Согласно их подозрениям, вероятно речь идет о случае шантажа.
НС ввели именно для того, чтобы в случае необходимости быстро отреагировать. Дальнейшие действия нападений, как утверждают специалисты, невозможно предугадать.
Кибератаки в округе: что известно
- Хакеры атаковали компьютерную систему администрации района во вторник, 6 июля.
- Подробности о нападавших пока не разглашают.
- В то же время, по информации местных властей, несколько серверов заразили из неизвестного источника.
- Критически важные системы отключили от сети, чтобы предотвратить отток данных.