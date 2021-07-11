Це вперше, коли атака хакерів призвела до введення НС. Через кібернаступи сервери місцевої адміністрації не можуть працювати.
Також читайте Російська кібератака: хакери окупантів атакували сайт ВМС України
Внаслідок цього населення не має можливості отримувати соціальні виплати. За словами речника місцевої влади, округ майже повністю паралізований: "Так триватиме упродовж найближчого тижня".
Для чого оголосили НС
Наразі на місці атак хакерів перебувають фахівці Федерального управління з інформаційної безпеки. Згідно з їхніми підозрами, ймовірно мовиться про випадок шантажу.
НС ввели саме для того, щоб в разі потреби – швидко відреагувати. Подальші дії нападів, як стверджують фахівці, неможливо передбачити.
Кібератаки в окрузі: що відомо
- Хакери атакували комп'ютерну систему адміністрації району у вівторок, 6 липня.
- Подробиці щодо нападників наразі не розголошують.
- Водночас за інформацією місцевої влади, кілька серверів заразили з невідомого джерела.
- Критично важливі системи відімкнули від мережі, аби запобігти відтоку даних.