Це вперше, коли атака хакерів призвела до введення НС. Через кібернаступи сервери місцевої адміністрації не можуть працювати.

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Внаслідок цього населення не має можливості отримувати соціальні виплати. За словами речника місцевої влади, округ майже повністю паралізований: "Так триватиме упродовж найближчого тижня".

Відзначимо! Населення округу становить приблизно 157 тисяч осіб.

Для чого оголосили НС

Наразі на місці атак хакерів перебувають фахівці Федерального управління з інформаційної безпеки. Згідно з їхніми підозрами, ймовірно мовиться про випадок шантажу.

НС ввели саме для того, щоб в разі потреби – швидко відреагувати. Подальші дії нападів, як стверджують фахівці, неможливо передбачити.

До речі! Наприкінці червня Росія влаштувала масштабну кібератаку на банківську систему Німеччини. За інформацією видання Bild, напад здійснили російські хакери з групи Fancy Bear.

Кібератаки в окрузі: що відомо