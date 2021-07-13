Секретар Ради нацбезпеки й оборони зазначив, що вона може бути спрямована на певний об'єкт з відкладеним часом дії. Однак ця зброя "вибухне" у найнеприємніший момент.
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Хто відповідає за кібербезпеку в Україні
За словами Данілова, наразі в Україні відпрацьовують такі ситуації. Для цього є Міністерство цифрової трансформації. Саме воно відповідає за кібербезпеку держави.
Кібератаки гірші, ніж атомна зброя. Ви не можете їх відчути, побачити. Через певний час будуть відчуватися тільки наслідки й більше нічого,
– зазначив секретар РНБО.
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Кібератаки в Україні: останні новини
- Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ зафіксував зростання кількості хакерських кібератак. Здебільшого вони спрямовані на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору України.
- У квітні зафіксували кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади. Хакери використали документи, які стосувались COVID-19.
- Вебпортал Військово-морських сил України 9 липня зазнав втручання з боку хакерів, пов'язаних з Росією. Вони розмістили на сайті фейкові повідомлення щодо військових навчань "Сі Бриз".