Алексей Данилов заявил, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США. В Штатах их обвиняют в совершении кибератак в отношении США.

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СНБО ввел санкции против киберпреступников

СНБО применил санкции в отношении 4 юридических и 6 физических лиц, которые аффилированы спецслужбами России.

Это физические и юридические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны,

– заявил Данилов.

Также ввели санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. Он объяснил, что к Фирташу применили санкции из-за его участия в титановом бизнесе. В частности – из-за поставки сырья на военные предприятия России.