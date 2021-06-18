Олексій Данілов заявив, що ці кібезлочинці внесені до санкційних списків США. У Штатах їх звинувачують у здійсненні кібератак щодо США.
До теми Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: онлайн-трансляція
РНБО ввела санкції проти кіберзлочинців
РНБО застосувала санкції щодо 4 юридичних та 6 фізичних осіб, які афілійовані спецслужбами Росії.
Це фізичні та юридичні особи, безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни,
– заявив Данілов.
Також ввели санкції проти олігарха Дмитра Фірташа. Він пояснив, що до Фірташа застосували санкції через його участь у титановому бізнесі. Зокрема – через постачання сировини на військові підприємства Росії.
Що відомо про вірус NotPetya
Petya – це група шкідливих програм, що вражає комп'ютери під управлінням сімейства ОС Microsoft Windows.
Перші представники були виявлені в 2016 році та були звичайними зразками здирницьких вірусів.
У 2017 році відбулась масштабна кібератака вірусу NotPetya. Тоді в Україні постраждали аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком". Також удару завдали по міністерствах та банківських системах. Згодом постраждали ще десяток країн.
У США з'ясували, що атаку здійснили військові Росії.
Джерело: Вікіпедія