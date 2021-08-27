У Зеленського відзначили, що формування таких військ потрібне для запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі. Указ набрав чинності 26 серпня.

Раніше Україна подала запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО

Яке завдання отримав уряд

Кабінету міністрів доручили невідкладано розрахувати потреби щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ.

Крім цього, потрібно проаналізувати, скільки осіб має служити у новому підрозділі – з урахуванням оптимального співвідношення військових, працівників Міноборони, а також зарахованиж у запас, резервістів та інших.

Зверніть увагу! На все це в урядовців є 2 місяці. За цей час потрібно розробити та внести на розгляд Ради законопроєкт щодо створення та функціонування кібервійськ в Україні.

Що цьому передувало