У Зеленського відзначили, що формування таких військ потрібне для запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі. Указ набрав чинності 26 серпня.

Раніше Україна подала запит на приєднання до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО

Яке завдання отримав уряд

Кабінету міністрів доручили невідкладано розрахувати потреби щодо обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для створення та забезпечення належного функціонування кібервійськ.

Крім цього, потрібно проаналізувати, скільки осіб має служити у новому підрозділі – з урахуванням оптимального співвідношення військових, працівників Міноборони, а також зарахованиж у запас, резервістів та інших.

Що цьому передувало

  • Рада нацбезпеки й оборони підтримала створення кібервійськ в Україні під час засідання 14 травня. Питання розглядали у таємному режимі.
  • Появу нового військового підрозділу передбачає стратегія розвитку кібербезпеки України до 2026 року, схвалена того ж дня.
  • Згодом, у червні, РНБО запровадила санкції проти кіберзлочинців, які причетні до розробки та діяльності вірусу NotPetya.
  • Коментуючи кібератаки на державні сайти, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що це – "ще гірше, ніж атомна зброя".