Про це глава держави заявив 10 вересня. Він поспілкувався з журналістами про свої політичні плани під час форуму YES Brainstorming у Києві.

Цікаво Зарплата 30 тисяч гривень: Зеленський на форумі YES взяв на роботу випускника Кембриджа​

Зеленський хоче виконати усі обіцянки

Спочатку на запитання про другий президентський термін Зеленський відповів, що все вирішуватиме народ України. Тоді журналіст уточнив в політика, чи таки буде він балотуватися.

Я нікуди не балотуюсь. Я краще виконаю все, що я обіцяв в свій один термін, і поїду відпочивати,

– підкреслив Зеленський.

Наприкінці серпня президент наголосив, що ще зарано говорити, чи балотуватиметься він на другий термін. Водночас пояснив, що наразі ще не зробив всього того, що хотів.

Зеленський висловився про ймовірний другий термін: дивіться відео

Коли Зеленський лише прийшов до влади, то говорив лише про одну каденцію. Втім, згодом заявив, що сумнівається, що цього часу йому вистачить, аби виконати свої обіцянки. Тому, мовляв, він таки подумає, чи балотуватися вдруге.

Електоральні настрої українців: що відомо

Джерело: "Рейтинг"

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, понад 30% українців підтримали б чинного главу держави Володимира Зеленського. На другому місці опинився б Петро Порошенко з результатом у 13,3%, на третьому – Юрій Бойко з 10,9%, на четвертому – Юлія Тимошенко з 9,2%. Ігор Смешко, Володимир Гройсман та Євгеній Мураєв отримали б підтримку у межах 5 – 6%.Інші кандидати – не здобули б більше ніж 2% голосів.