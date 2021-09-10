На Банкову не все доходить, – Зеленський

Шаіпов розповів, що на початку каденції Зеленського надіслав лист в Офіс Президента з пропозицією співпраці. Він запропонував главі держави взяти на роботу працівників, які закінчили найкращі західні університети.

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Однак відповіді хлопець так і не отримав. Тому на форумі він запитав у президента, чи може він надіслати цей лист ще раз: "Ви говорите про кадровий голод. В той час, як є багато людей, які готові працювати на Українську державу. Наша організація "Професійний уряд" їх об'єднує. Якщо у вас є потреба, то ми готові були б допомогти".

Зеленський з усмішкою відповів, що на Банкову "не все доходить" і листів від різних організацій є дуже багато. Водночас він зізнався, що хоче, аби такі люди працювали на державу.

Працювати на державу складно, дешево і невигідно. Вся репутація завдяки деяким людям змінюється. За все це максимум, що ти отримаєш – в історії скажуть, що ти був нормальним. Чи готові ви працювати на державу Україна на високій посаді за 30 тисяч гривень?

– запитав президент.

Шаіпов відповів, що готовий, якщо знатиме, що його робота приносить користь країні. Зеленський одразу ж відповів, що бере хлопця на роботу і запитав, чи є у нього ще 10 потужних спеціалістів, які також погодяться на таку зарплату.

"Приходьте з людьми, візьміть найкращих, які вже готові долучитися та працювати. Ми вас запрошуємо", – наголосив президент. Він додав, що хлопець може звернутися до Андрія Єрмака, аби все узгодити.

Що відомо про Артема Шаіпова

Джерело: інтерв'ю хлопця виданню The Kyiv