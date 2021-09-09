Поїздка у США ще не затверджена

Кожен візит Зеленського має бути змістовним і результативним. Про це на брифінгу 9 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Можливість такого візиту зараз опрацьовується. Остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн,

– пояснив Кулеба.

Що цьому передувало

Напередодні речник Зеленського Сергій Никифоров казав, що президент поїде у США наприкінці вересня. Відкриття 76 Генеральної асамблеї ООН відбудеться 14 вересня, а загальні дебати – 3 21 по 27 вересня.

Що відомо про перший візит президента у США