Поїздка у США ще не затверджена
Кожен візит Зеленського має бути змістовним і результативним. Про це на брифінгу 9 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Можливість такого візиту зараз опрацьовується. Остаточних рішень ще немає, тому що формат участі в Генеральній асамблеї передбачає можливість також виступити онлайн,
– пояснив Кулеба.
Що цьому передувало
Напередодні речник Зеленського Сергій Никифоров казав, що президент поїде у США наприкінці вересня. Відкриття 76 Генеральної асамблеї ООН відбудеться 14 вересня, а загальні дебати – 3 21 по 27 вересня.
Що відомо про перший візит президента у США
- 30 серпня Зеленський вперше відвідав США на посаді президента України.
- У межах візиту він зустрівся з українською діаспорою у Чикаго, директором NASA Біллом Нельсоном та гендиректором Apple Тімом Куком. Крім того, глава держави відвідав авіабазу "Моффет-Філд американської нацгвардії.
- 1 вересня Зеленський поговорив з Джо Байденом. За підсумками розмови президенти схвалили спільну заяву щодо стратегічного партнерства.